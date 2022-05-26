هشام إسماعيل: السيناريو لم يستبدل شخصية «هدية» بمربوحة في الكبير أوي

قال الفنان هشام إسماعيل، إن استباق الأحداث في الأعمال الفنية أمر غريب وغير مقبول، وغير مطلوب من الصحفيين أو الجمهور تحليل العمل الفني في بدايته «دي مش مباراة كرة قدم عشان نشوف مين هيكسب ومين هيخسر، ولا ينطبق ذلك على الفن».

وأوضح «إسماعيل»، خلال استضافته ببرنامج «الراديو بيضحك» مع فاطمة مصطفى، والمذاع على الراديو 9090، أنّ الجمهور لم يكن يعرف من هي رحمة ممثلة دور مربوحة في الكبير أوي قبل ذلك، ولم يكن يعرف أحد قدراتها الفنية، لافتا إلى أن شخصية زوجة الكبير بدأتها دنيا سمير غانم، ولكن المؤلف لم يستبدل الشخصيات وإنما كتب العمل الفني دون «هدية» وأسس لشخصية مربوحة، ولم يستبدل مربوحة بهدية، بل ترك للمشاهد معلومة ان هدية مريضة ولكنها ما زالت على قيد الحياة.

لا يمكن مقارنة الفنان بفنان آخر

وأشار «إسماعيل» إلى أنه لا يمكن مقارنة الفنان بفنان أخر فكل فنان يؤدي دوره بمهاراته الشخصية وأسلوبه المتميز: «رحمة فنانة موهوبة وشاطرة وأدت دورها بنجاح، وكذلك دنيا سمير غانم فنانة كبيرة ولها مستواها الإبداعي».

«رحمة» مهارات مفاجئة وبهجة في الإكسسوارات

وأكد الفنان هشام إسماعيل، أن الفنانة رحمة لديها مهارات مفاجئة وتستخدم الاكسسوارات بشكل مبهج، متابعا «أنا وأسرتي بنتفرج على حلقة إطلالات مربوحة في مسلسل الكبير بشكل دائم بسبب الكوميديا اللي فيها، وبنتي بتحب تقلد مربوحة وفعلا الشخصيات جميلة جدا للأطفال والكبار ومضحكة، وشخصية المرأة الكهربائية في قمة الإبداع».