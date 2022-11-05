فيلم «هاشتاج جوزني» يربح 243 ألف جنيه خلال 24 ساعة

انطلق عرض فيلم «هشتاج جوزني»، منذ يوم الأربعاء الماضي، في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، حيث يدور العمل في إطار رومانسي، ويشهد أول بطولة مطلقة لأمير المصري، ومايان السيد.

إيرادات فيلم هاشتاج جوزني

وحقق فيلم هاشتاج جوزوني، أمس بجميع دور العرض، مصر إيرادات تقدر بـ243 ألفا و355 جنيها، محتلا المركز الثالث، خلف فيلم «فضل ونعمة» الذي جاء في المركز الثاني بـ296 ألفا و495 جنيها، بينما احتل المركز الاول فيلم «تحت تهديد السلاح» بـ512 ألفا و622 جنيها.

أحداث فيلم «هشتاج جوزني»

وتدور أحداث فيلم «هشتاج جوزني» في إطار من الكوميديا الرومانسية، حيث يتعرض الدي چي الشهير فارس لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفا من فقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.

أبطال فيلم «هشتاج جوزني»

ويشارك في بطولة الفيلم أمير المصري، مايان السيد، ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، صابرين، بيومي فؤاد، محمد محمود، دينا، سامي مغاوري، حسام داغر، إسماعلي فرغلي، لبني عزت، ومن محمد سمير مبروك، ومن إخراج عصام نصار.