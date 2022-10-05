«معالجة الأغذية بالإشعاع».. دورة تدريبية متقدمة بهيئة الطاقة الذرية

تنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية برئاسة الدكتور عمرو الحاج والهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس برئاسة الدكتور سالم حامدي دورة تدريبية متقدمة بعنوان «معالجة الأغذية بالإشعاع لتحسين سلامة الغذاء وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية»، وذلك في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر 2022 بمقر هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر للمشاركين المصريين وعن بُعد للمشاركين من الدول العربية.

يحاضر في الدورة التدريبية نخبة من الخبراء وعلماء الهيئة

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان صحفي، إلى إشراف الدكتور علي حماد أستاذ علوم وميكروبيولوجيا الأغذية ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، على تنفيذ الدورة التدريبية ويحاضر فيها نخبة من الخبراء وعلماء الهيئة على مدار الدورة ومنهم الدكتور علي سلمان رئيس الحجر الزراعي الأسبق ورئيس لجنة الصحة، والدكتور زكريا أحمد مطر، والدكتور محمود عبدالمجيد خلف، والدكتورة سلوى عبد الغفار، والدكتور عصام الجميل وهم من علماء المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

قالت هيئة الطاقة الذرية إن عدد المشاركين بالدورة يصل إلى 24 متدرباً من الدول العربية ومصر وهم من العاملين في مجال الرقابة على المحاصيل الزراعية ومراكز البحوث والإرشاد الزراعي ومجالات تشعيع الأغذية والجامعات.

تحسين سلامة الغذاء وتسهيل عمليات التبادل التجاري للأغذية

وقال الدكتور علي حماد نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق للتدريب والتعاون الدولي والمنسق المحلي للدورة التدريبية، إن استخدام الأشعة المؤينة في مجال حفظ الأغذية يهدف لتقليل كميات الفاقد من الغذاء وتحسين سلامة الغذاء وتسهيل عمليات التبادل التجاري للأغذية لافتا إلى أن من أهم استخدامات الأشعة المؤينة منع إنبات الدرنات والأبصال، والقضاء على الحشرات التي يمكن أن تصيب المواد الغذائية والمنتجات الزراعية في المخازن، وخفض التلف الفيسيولوجي والميكروبي وإطالة فترة تخزين الخضروات والفاكهة والمنتجات سريعة التلف.

وتابع أن من أهم استخدامات الأشعة المؤينة القضاء على البكتيريا الممرضة والفطريات المفرزة للسموم الفطرية والطفيليات الضارة التي توجد في الأغذية خاصة ذات المصدر الحيواني، كما تستخدم من أجل تسهيل التبادل التجاري وتبادل المواد الغذائية وانتقالها عبر الدول بعد تخليصها من مسببات المنع الميكروبية والحشرية، وجعلها مطابقة بخصائصها ومواصفاتها لشروط ومتطلبات الحجر الصحي والزراعي.

تدريب الكوادر من الدول العربية

قال الدكتور يحيى شخاتره ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية إن الدورة تهدف إلى تدريب الكوادر من الدول العربية في مجال معالجة الأغذية بالإشعاع لتحسين سلامة الغذاء وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك التعريف بالطرق الحديثة لمعالجة الأغذية بالإشعاع لتحسين سلامة الغذاء وصحة الأنسان في الدول العربية.

وستتناول الدورة مجموعة من المحاور وتشمل: «الأمن الغذائي العربي والفجوة الغذائية، تقنيات معالجة الأغذية بالإشعاع، الكشف عن الأغذية المعالجة بالإشعاع، الأشعة المؤينة وأنواعها، استراتيجية التبادل التجاري في الأغذية المعالجة بالإشعاع بين الدول العربية في إطار حماية المستهلك، إجراءات الحجر الزراعي وتسهيل التبادل التجاري في الأغذية، نظم سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية، و دور معامل تحليل الأغذية في تأكيد سلامة الغذاء، وتطور الوضع الدولي والعربي والمصري في مجال معالجة الأغذية بالإشعاع».

التبادل التجاري في الأغذية بين الدول العربية

وأكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية أن موضوع الدورة يتناول قضية هامة جداً لموضوع التبادل التجاري في الأغذية بين الدول العربية والتي تمثل قضية أمن غذائي وقومي في الوقت الحاضر للدول النامية والعالم المتقدم على حد سواء.

كما أكد أن الهيئة تسعد دائماً للتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ أنشطتها التدريبية للكوادر المختلفة من الدول العربية في شتى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية باعتبار الهيئة مدرسة العلوم النووية لجميع الدول العربية ولتفعيل دور مصر المحوري في أنشطتها منذ إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية وحتى الآن وكذلك لتعزيز التعاون المشترك والدائم مع الأشقاء العرب.