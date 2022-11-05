ضبط 89 ألف مخالفة مرورية متنوعة في حملات خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 89143 مخالفة مرورية متنوعة، إذ واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 89143 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 11971 مخالفة تجاوز سرعة، و850 مخالفة سير بدون تراخيص، و4 دراجات نارية مخالفة، و13 مخالفة موقف عشوائي، و9 مخالفات لشروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لضبط المخالفات المرورية.