الشعبية عامل أساسي.. دراسة: البعض يميل للارتباط بشخص مشهور ولديه معارف

الحياة رحلة طويلة، يجب أن يبحث فيها الشخص عن الحب بمختلف مسمياته، ويجب أن يسعى الإنسان لأن يكون لديه الكثير من الأصدقاء لكي يحظى بحبيب أو شريك حياة، كما أوضحت دراسة حديثة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الدراسة الصادرة عن جامعة كاليفورنيا كشفت أن الأشخاص الذين يبحثون عن الحب، في الغالب يرغبون في الارتباط أو الدخول في علاقة رومانسية مع شخص محبوب من الآخرين ولديه كثير من الأصدقاء، وأن تلك الفكرة تنسف الفكرة التي كان يتم تربية الأطفال عليها وهم صغار بأن كونهم مشهورين ليس شيئا يكتفون به بل يجب أن يبحثوا عما يتميزون فيه لكي محبوبين.

وأجريت الدراسة على أكثر من 550 شخصا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم سؤالهم عن صفات الشركاء المحتملين الذين يرغبون في الارتباط بهم، وبجانب تلك الاستبيانات، كان هناك مراقبة وتحليل لسلوك المشاركين على مدار أشهر، من حيث الأشخاص الذين ارتبطوا بهم، وتغيير شكل مشاعرهم خلال تلك الفترة، وصفات شريك حياتهم.

الميل للارتباط بأشخاص مشهورة

ووجد العلماء، أن دوما الأشخاص يميلون إلى الارتباط والدخول في علاقة حب رومانسية مع شخص مشهور ولديه معارف كثر.

وقال مؤلف الدراسة ألكساندر باكستر، أن الأشخاص يرغبون في الارتباط بشخص يشعرون بالتوافق معه، وأيضا شخص لديه شعبية وأحيانا تكون الشعبية هي العامل الأول في جذب الانتباه، وقد تم نشر الدراسة في Proceedings of the National Academy of Sciences.

وتأتي هذه الدراسة بعد بحث صدر من جامعة نيقوسيا في قبرص بحثا عن سبب بقاء الأشخاص دون ارتباط لفترة طويلة، وهي أن السبب قد يكون الرغبة في اكتشاف الذات ومعرفة الأهداف الخاصة للشخص، والقدرة على اختيار شخص مناسب، وأن صفات مثل شعبية الشخص والتوافق قد تكون عامل مهم في الارتباط.