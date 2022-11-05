اتحاد كمال الأجسام: مصر تواصل حصد الميداليات بكأس العالم.. 3 ذهبيات حتى الآن

قال الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام، إن تلك الرياضة كانت تعتمد في الوقت السابق، على الأطوال، بينما حاليا أصبحت ترتكز على الأوزان، بهدف التجويد في اللعبة.

وأشار رئيس اتحاد كمال الأجسام، إلى أن الاتحاد الدولي، أدخل أجزاء للعبة لا تعتمد فقط على الأوزان، بل أوزان مترابطة مع أطوال، للحد من البروز العضلي الضخم غير الطبيعي للاعبين، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للشباب الراغبين في المشاركة، وليس لديهم بروز عضلي كبير.

إنجازات منتخب كمال الأجسام ببطولة العالم

أضاف «فهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح» عبر فضائية «DMC»، أن منتخب مصر، في أسبانيا منذ يوم 1 نوفمبر الجاري، للمشاركة في بطولة العالم لكمال الأجسام، التي تُقام في الفترة بين 2 إلى 8 من نفس الشهر، لافتًا إلى أن المنتخب حقق العديد من الإنجازات الفنية والإدارية.

ميداليات مصر في مونديال كمال الأجسام

أضاف رئيس اتحاد كمال الأجسام، أن منتخب مصر حقق أكثر مما تمنى في الإنجازات الفنية، حيث تمكن من حقق 3 ميداليات ذهبية لصالح العميد أحمد سامي بطل أبطال العالم لكمال الأجسام في لعبته «البادي بيلدانج»، بالإضافة إلى حصوله على أفرول، موضحًا أن كل الأبطال الذين حصدوا المراكز الأولى بكل الأوزان، يتنافسون مع بعضهم، ليتم اختيار وتتويج بطل الأبطال.

وأشار رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، في كمال الأجسام، إلى حصول مصر على ميدالية فضية لصالح البطل سيد النسر، في منافسات الكلاسيك بدي بيلدنج فوق الطول، علاوة على ميدالية برونزية لصالح أحمد أبو جنة، إلى جانب حصد المركزين الرابع والخامس.