14 ألف جنيه جوائز مسابقة بطولة «من أجل مصر» بجامعة عين شمس.. تنطلق غدا

تنطلق، غدا الأحد، فعاليات بطولة كأس «من أجل مصر»، والتي تنظمه أسرة «من أجل مصر المركزية» في كرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة، وتستمر حتى يوم 16 من الشهر الجاري.

استغلال طاقات الشباب

وذكر الدكتور حاتم ربيع، رائد الأسرة بجامعة عين شمس، أن إقامة البطولة يأتي في إطار اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية في كل المجالات، وعلى رأسها الرياضة، لبناء جيل سليم من الشباب بدنيا ومعنويا، وللاستغلال الأمثل لطاقات الشباب والترويح عنهم ، ولتعميق روح التنافس الشريف.

كما أشار إلى حرص الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على نجاح البطولة ودعمه لها، ومشاركته للطلاب في لحظات الفوز والتكريم في نهاية كل بطولة.

جوائز الفرق المشاركة

وأكد «ربيع» الإقبال الطلابي الكبير على المشاركة في البطولة، حيث يشارك في مسابقة كرة القدم الخماسية 256 فريقا، بواقع 2048 طالبا، ويتكون فريق كرة القدم الخماسية الواحد من 5 لاعبين و3 احتياطيين، لذا تعد أكبر دورة في الجامعات المصرية من حيث مشاركة الطلاب، ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 5200 جنيه، والثاني 4000 جنيه، والثالث 3200 جنيه.

أما مسابقة تنس الطاولة فيتنافس فيها 64 طالبا، ومن المقرر أن يحصل الفائز بالمركز الأول على 600 جنيه، والثاني 500 جنيه، والثالث 400 جنيه.

وتُقام فعاليات البطولة بملاعب كليات التجارة والطب والهندسة والصيدلة، ويشارك في البطولة الطلاب من جميع كليات الجامعة، والاشتراك مجاني.