عاجل.. غلق جزئي لشارع الأهرام لتسليم مواقع محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق

أعلنت محافظة الجيزة أنَّه في ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع المار بشارع الأهرام، والذي يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية – مدكور - المساحة) ستستلم الشركة المنفذة النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق الطالبية (المرحلة الثانية).

وذكرت محافظة الجيزة، في بيان أصدرته، أنَّ مواقع الأعمال ستكون بالتحديد بداية من ما بعد تقاطع شارع الأهرام مع شارع مصطفى كامل بمسافة 60 مترًا وحتى ما قبل منطقة محلات شعبان بمسافة 40 مترًا بشارع الأهرام، مضيفة أنَّه يبلغ طول أعمال موقع المحطة ما يقرب من 500 متر في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنَّ الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام في المنطقة، والاتجاه المشار إليه لتسليم موقع محطة مترو أنفاق الطالبية بالكامل وذلك ابتداءً من صباح اليوم وحتى انتهاء فترة الأعمال.

تسليم الشركة المنفذة النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق مدكور

ومن المقرر أن تسلم محافظة الجيزة الشركة المنفذة النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق مدكور (المرحلة الثانية) تحديدًا بداية من أمام كازينو ومطعم الليل وحتى تقاطع شارع الأهرام مع شارع ابن بطوطة بطول ما يقرب من 500 متر، في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الامر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع الاهرام في المنطقة والاتجاه المشار اليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق مدكور بالكامل وذلك ابتداء من اليوم وحتى انتهاء فترة الأعمال.

التنسيق مع الشركات المنفذة

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء العمرانية والطالبية بالتنسيق مع الشركات المنفذة وتذليل كل العقبات وتحسين الحركة المرورية، مشيراً إلى أنَّ محافظة الجيزة قامت برفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع اعمال المحطات المشار إليهما من حيث (الطبقة الأسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة الطريق - أعمدة إنارة) وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الاهرام بمحيط مواقع الأعمال يتراوح من (7 إلى 10 أمتار) وذلك للحد من التأثير السلبي على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية

ونوهت محافظة الجيزة إلى أنَّ الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة ركبت اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.