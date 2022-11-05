عاجل.. إصابة 5 أشخاص في تصادم 5 سيارات «ملاكي» بغمرة

أُصيب 5 أفراد في تصادم 5 سيارات ملاكي في غمرة، وأدى التصادم إلى إحداث تلفيات كبيرة في السيارات التالفة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى معاينة مكان الواقعة وتبين وجود السيارات أعلى بعضها.

تشكيل لجنة فنية لبيان أسباب الحادث

وتسبب حادث تصادم غمرة في إحداث تلفيات بالغة في السيارات بمنطقة غمرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالحادث، وقررت تشكيل لجنة فنية لبيان أسباب الحادث والاستعلام عن حالة المصابين لاتخاذ الإجراءات القانونية.