الإعلامية منى شكر: روسيا تسعى لتوطيد علاقاتها مع دول آسيا الوسطى

قالت الإعلامية منى شكر، إن آسيا الوسطى أصبحت واحدة من المناطق الأكثر تفاعلًا مع جميع البلدان المتقدمة الرئيسية والمنظمات الدولية في السنوات الأخيرة.

توطيد العلاقات مع دول آسيا الوسطى

وأضافت «شكر»، خلال تقديمها برنامج «العالم شرقا» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وظهور حالة الاستقطاب العالمي الحالية، ظهر أن هناك مساعي روسية وصينية وتركية لتوطيد العلاقات مع دول آسيا الوسطى بشكل أكبر مما كانت عليه سابقا.

وتابعت أن تلك المساعي تبلورت بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحالف تجاري ودولي مع دول آسيا الوسطى، وذلك دون الإفصاح عن طبيعة التحالف الاقتصادي.

إعادة ترتيب العلاقات التجارية والمالية

وواصلت أن بوتين أكد على عدد من النقاط خلال تحالفه مع آسيا الوسطى وهي إعادة ترتيب العلاقات المالية والتجارية مع دول آسيا الوسطى، إلى جانب إعادة إنشاء المؤسسات التكنولوجية والمالية وتبادل المعلومات البنكية، إلى جانب أن علاقات روسيا مع الشركاء مطلوبة على الرغم من وجود بعض التوترات مع هذه الدول.

واختتمت أن الرئيس بوتين أكد على الحاجة من المزيد من الأدوات لضمان آمن منطقة آسيا الوسطى.