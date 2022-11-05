في حب مصر.. القس بولس يلقي ندوة عن المناخ داخل معهد أزهري بالمنيا

ألقى القس بولس نصيف، ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية، ندوة داخل معهد أزهري في محافظة المنيا، تدور حول التغيرات المناخية وأهمية مؤتمر المناخ الـ27 الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ.

وخلال الندوة حث «نصيف» طلاب معهد المنيا الثانوي الأزهري، على أهمية الحفاظ على البيئة من خلال الاهتمام بمبادرة «اتحضر للأخضر»، وزراعة الأشجار المثمرة والظل والزينة أمام المنازل وعلى الأسطح، وبالطرق العامة والفرعية وضفاف الترع والمجاري المائية.

التصدي لانبعاثات الكربون لحماية مستقبل الكوكب

وقال «القس» إن مصر تأتي في مقدمة الدول التي أخذت على عاتقها الاهتمام بملف التغيرات المناخية لما له من آثار عنيفة وقاسية على جميع دول العالم، فالبيانات العلمية تؤكد أن العالم لم يفعل حتى الآن ما يكفي للتصدي لانبعاثات الكربون لحماية مستقبل هذا الكوكب.

وأضاف، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «زراعة 100 مليون شجرة» في كل أنحاء الجمهورية، مبادرة مهمة جدا، من شأنها أن تحد من التلوث الناجم من مصادر مختلفة، كما أن التوسع في المساحات الخضراء والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح أصبح أمرا لا مفر منه في ظل التغيرات المناخية الواضحة التي تشهدها معظم دول العالم.

سلسلة ندوات ومحاضرات عن التغيرات المناخية

وقال الشيخ جمال عبد الحميد، وكيل معهد أزهري بالمنيا، إن مشاركة صديقه القس بولس نصيف في الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات والمحاضرات المكثفة التي تنظمها لجنة صانعي السلام في محافظة المنيا، تزامنا مع مؤتمر المناخ الأممي وتضم اللجنة قيادات طبيعية ومتخصصين في عدة مجالات ورجال دين، مؤكدا أن تلك اللقاءات تعقد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومنطقة المنيا الأزهرية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بهدف التوعية بالتغيرات المناخية ونشر الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعة، داخل المدارس والمعاهد الأزهرية.

وأوضح «عبد الحميد»، أن الندوة التثقيفية التي أقيمت بعنوان «التغير المناخي وأثره على البيئة»، داخل معهد المنيا الثانوي الأزهري، جاءت برعاية وكيل الوزارة لمنطقة الأزهر الدكتور أحمد محمد طلب الشريف، ومحسن خالد الوكيل الثقافي لمنطقة الأزهر، وسيد عبد العزيز شيخ معهد المنيا الثانوي، وحضرها القس بولس نصيف ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية، الدكتور منصور عبد المجيد، عمر الزيني، إسماعيل محمد، أعضاء لجنة صانعي السلام.