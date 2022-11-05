مصرع سائق وإصابة ربة منزل في حادثي سير بالمنيا

لقي سائق مصرعه، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وجرار زراعي، بطرق قرية برطباط في مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، كما أصيبت ربة منزل صدمتها سيارة ربع نقل أثناء عبور طريق مصر- أسوان الزراعي بمدينة المنيا.

حادث تصادم بين توك توك وجرار زراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين توك توك وجرار زراعي بدون لوحات معدنية بطريق قرية برطباط بمركز مغاغة.

أسفر الحادث عن مصرع «عطية محمود عبد الجواد» 35 عاما، سائق، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وتبين بإجراء التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة.

اصطدام سيارة ربع نقل بربة منزل

كما تلقي مدير الأمن إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، باصطدام سيارة ربع نقل، بربة منزل تدعى «منال مبارك» 40 عاما، تقيم بحي أبو هلال بمدينة المنيا، أثناء عبورها طريق مصر - أسوان الزراعي أمام كوبري النجدة للمشاة، مما أسفر عن إصابتها باشتباه كسر وجروح وسحجات وكدمات، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وسائقها تحت تصرف النيابة العامة.