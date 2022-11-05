قطع مياه الشرب عن مدينة أجا في الدقهلية لمدة 8 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مدينة أجا بسبب انقطاع المياه لربط عدد 7 قطعيات على خط 6 بوصة بلاستيك الجديد، وهو ما يستدعي قطع مياه الشرب عن تلك المناطق من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

وأكدت شركة مياه الدقهلية، في بيان، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: «شارع الحناوي – شارع بدير الدوماني – شارع الطيب – شارع غرب المحكمة – شارع أبو السعد – شارع خيرى منطقة البيلوق – شارع الموقف القديم» بمدينة أجا، وذلك لمدة 8 ساعات بدء من الساعة 9 صباح غد الأحد وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم.

سبب قطع مياه الشرب

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، سبب انقطاع المياه لربط عدد 7 قطعيات على خط 6 بوصة بلاستيك الجديد

خط طوارئ مياه الشرب

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك فترة الأعمال والتي تستمر لمدة 8 ساعات تقريبا.

وأكدت الشركة أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.