«الأرصاد» توضح حالة الطقس في مدن القناة غدا: شبورة مائية وغيوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأحد، في مدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد».

شبورة ونشاط لسرعة الرياح

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس مدن القناة غدا الأحد، أن تشهد تكوّن الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء بالإضافة إلى التوقعات بنشاط الرياح على فترات متقطعة.

طقس مائل للبرودة ليلاً والعظمى 26

كما شملت التوقعات بالنسبة لطقس الغد الأحد في مدن القناة، أن الطقس غائم جزئي، مع انخفاض درجات الحرارة، فتكون درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية في حين أن الصغرى 16.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة

وأوضح البيان أن حالة البحر الأحمر في طقس الغد متوقع أن يكون معتدلا، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف ومترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما أن حالة البحر الأبيض المتوسط أيضاً معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين واتجاه الرياح شمالية غربية.