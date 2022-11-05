الإعلامي نشأت الديهي: 20 مليار دولار استثمارات متوقعة بالوقود الأخضر في مصر خلال الفترة المقبلة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تستخدم الوقود التقليدي مثل الغاز والبنزين بنسبة 80%، و20% من الطاقة المتجددة المتمثلة في الرياح والشمس، ومن المتوقع ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة لـ42% من الطاقة خلال 2035.

مركز لإنتاج الطاقة النظيفة

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن حجم الطاقة الشمسية في 2015 كان 1.4 جيجا، وارتفع الآن لأكثر من 10 جيجا أي 7 أضعاف، وتصدر مصر الكهرباء للسودان بحجم يصل لثلث جيجا، ولليبيا بحجم يقدر بـ2 جيجا، مضيفًا أن هناك استثمارات بمليارات الدولارات في الطاقة الشمسية الفترة المقبلة، وهذا من شأنه تحويل مصر لمركز لإنتاج الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى وجود استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في الوقود الأخضر خلال الفترة المقبلة، ومصر لديها 16 مذكرة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين من المياه، ويسمى الهيدروجين الأخضر بالطاقة الخضراء؛ لأن الكهرباء المستخدمة في الفصل ناتجة من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وبالتالي يكون الوقود صديقا للبيئة.

تصدير الهيدروجين الأخضر

وأشار إلى أن مصر تسعى لأن تكون دولة مصدرة للهدروجين الأخضر، وتهدف إلى الاستحواذ على 8% من الإنتاج العالمي من هذا الوقود، وفي 2025 سيكون لمصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، خاصة أن تكلفة إنتاجه بها أقل من التكلفة العالمية.