الإعلامي نشأت الديهي: مصر تصدر الكهرباء لـ3 قارات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إنتاج مصر للوقود الأخضر من المتوقع أن يضيف للناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 لـ18 مليار دولار خلال 2025، خلاف توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، كما أنه يساهم في تقليل انبعاث الكربون، وأبرز الشركاء في تنفيذ هذه الاستراتيجية هو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة.

الديهي: هناك ربط بين السعودية ومصر بحجم 3 جيجا واط

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن مصر تصدر للسودان كهرباء بحجم ثلث جيجا، و2 جيجا لليبيا، وهناك ربط بين السعودية ومصر بحجم 3 جيجا واط، وقبرص أيضا 3، مشيرًا إلى أن مصر تصدر أكثر من 10 جيجا واط لدول الجوار، معقبًا: «مصر تصدر الكهرباء لـ3 قارات؛ آسيا عن طريق السعودية والعراق من خلال الربط الكهربائي، وإفريقيا عن طريق السودان وليبيا، وأوروبا عن طريق قبرص واليونان».

مشروع بناء القدرات بالطاقة

ولفت إلى أن أخطر مشروع حدث في مصر خلال السنوات الماضية، هو بناء القدرات المصرية بمجال الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر أكبر دولة عربية تنتج طاقة متجددة بقيمة 10.5 جيجا.

وأشار إلى أن ما تحقق في قطاع الطاقة بمثابة ثورة كاملة للتغلب على أوجاع وأمراض وأزمات تاريخية بمجال الطاقة، متابعًا: «ما تحقق في هذا المجال معجزة مصرية بكل المقاييس بدليل أن العالم يتكالب على مصر لعقد مذكرات تفاهم في مجال الطاقة المتجددة والوقود الأخضر».