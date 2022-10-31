محافظة قنا للمواطنين خلال جولة بالأسواق: الدولة لن تسمح باستغلالكم (صور)

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولاته على الأسواق والمحال التجارية بمدينة نقادة لضبط الأسعار، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، وياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، ومسؤولي جهاز حماية المستهلك.

تفقد الأسواق في قنا

وتفقد محافظ قنا عددا من المجمعات الاستهلاكية ، ومحلات بيع الجملة ، وأسواق الخضروات والفاكهة ، وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة ، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات.

محافظ قنا يطمئن المواطنين

وطمأن محافظ قنا المواطنين، بأن الدولة تقف بجانبهم ولن تسمح باستغلالهم من قبل التجار والبائعين معدومي الضمير، لافتا إلى أن الدولة أقرت حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تأكيدا لحرص الدولة على تقديم الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يشهدها العالم بأسره.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 15541، أو من خلال تقديم شكوى على الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك:

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