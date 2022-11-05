ديزي جوبلينج تصنع الموسيقى عند سفح الهرم الأكبر

في عرض موسيقي كبير، جمع عازفة الكمان العالمية ديزي جوبلينج، والفنان هاني عادل، والفنانة نهى فكري عند سفح الهرم الأكبر، ليقدموا مزج ساحر وممتع للموسيقى الغربية وموسيقى الشرق الأوسط، في حفلة بعنوان Irradiance at the Pyramids، وسط حماس جماهيري كبير.

Irradiance at the Pyramids عنوان الحفل

وانطلقت الحفلة، بعرض موسيقي لفرقة أفريكايرو AfriCairo، التي أسسها المخرج أحمد عمر، وانتهت بعرض ممتع لفرقة الروك المصرية الشهيرة وسط البلد، والتي قدمت أغانيها، وسط تفاعل جماهيري، كما قدمت ديزي جوبلينج مع المغنية مريم مجدي ذات الـ16 عامًا، أغنية فيها حاجة حلوة للملحن المصري القدير عمر خيرت، بالتعاون مع جوقة من برنامج حركات لفنون الأطفال.

ديزي جوبلينج: أقضي وقتًا ممتعًا في مصر

وصرّحت العازفة ديزي جوبلينج في بيان، «أقضي وقتًا ممتعًا في مصر، وأشعر بالحماس وأنا أعزف الموسيقى مع هؤلاء الموسيقيين المبدعين، وأرغب في عزف المزيد من الموسيقى معهم في المستقبل».

وصرّح المخرج أحمد عمر مؤسس فرقة أفريكايرو في بيان، «كان تحديًا كبيرًا تنظيم الموسيقى لهذه الفعالية الرائعة، مع العديد من المؤثرات المختلفة من الموسيقى والإريترية والمصرية والغربية الكلاسيكية، وما فعلته حقًا كان جعل موسيقى ديزي تتناسب مع الموسيقى الشرقية».

كما تم تخصيص أغنيتين للمطرب هاني عادل من أجل هذه الأمسية، والذي صرّح «كان ترتيب أغنياتي رائعًا جدًا، وكانت المرة الأولى التي أغني بمفردي على خشبة المسرح، ورأيت ديزي وفرقتها الموهوبة التي قدمت موسيقى رائعة ومميزة».