مراسلة «القاهرة الإخبارية» في تونس: المواطن هنا ينبذ العنف والتطرف

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس نسرين رمضاني، إن الخلية الإرهابية النسائية التي ألقى عليها القبض في تونس، غير معروفة في مجال التطرف الديني، وليس لها سوابق، وهي تستعمل مجموعات مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتواصل مع عناصر أجنبية.

العائلات تبلغ عن أبنائها إذا ظهر عليهم بوادر تطرف

وأضافت أن الداخلية في تونس، دعت المواطنين إلى الانتباه إلى نشاط أبنائهم على مواقع التواصل، موضحة أن المواطن التونسي لا يتجاوب مع هذا النوع من الدعاوى للعنف، وهم واعون جدا لمراقبة نشاط أبنائهم من تورطهم في التطرف، وإذا لاحظت على أبنائها سلوكيات متطرفة تبلغ الأجهزة الأمنية لمحاولة حماية أبنائهم.

خلية نسائية إرهابية

وتابعت أن النسوة الأربع المقبوض عليهن في الخلية، لا يعرف تحديدا انتمائهن، وفي مثل هذه الحوادث، لا تعطي السلطات الأمنية تفاصيل كثيرة عن المتورطين، ربما لأن التحقيقات ما زالت متواصلة، وربما تكشفه في بيانات لاحقة.