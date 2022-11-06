مراسل قناة القاهرة الإخبارية: 3 رؤساء أمريكان لدعم مرشحي الانتخابات النصفية في بنسلفانيا
كتب:
أحمد حامد دياب
07:22 ص | الأحد 06 نوفمبر 2022
بايدن وترامب وأوباما
كشف رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية عن تفاصيل جديدة عن الانتخابات البرلمانية الأمريكية مشيرًا إلى أن أمس كان حافلًا واستثنائيًا في تاريخ ولاية بنسلفانيا حيث شهدت الولاية تجمعات لثلاثة رؤساء أمريكان أحدهم حالي والآخران سابقان وهم جو بايدن وباراك أوباما والجمهوري دونالد ترامب الذي لا يزال منافسًا لجو بايدن ومتوقع أن ينافس الانتخابات المقبلة.
وأوضح رامي جبر خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي في نشرة أخبار «القاهرة الإخبارية» أنه اذا حصل الجمهوريون على الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي قد يمهد ذلك الطريق أمام دونالد ترامب لمنافسة بايدن في الانتخابات المقبلة.
رؤساء أمريكا يدعمون المرشحين
ولفت إلى أن دونالد ترامب يدعم «ممت أوز» الشهير بدكتور أوز صاحب البرنامج الشهير في انتخابات مجلس الشيوخ، بينما دعم أوباما المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات وأيضًا جو بايدن دعم مرشحين ديمقراطيين.
بنسلفانيا متأرجحة
ولفت إلى أن بنسلفانيا ولاية متأرجة وليست جمهورية ولا ديمقراطية مؤكدًا أنها قد تكون حاسمة في الانتخابات كما كانت حاسمة في انتخابات عام 2020 بين بايدن وترامب وقد تكون حاسمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.