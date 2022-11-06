مراسل قناة القاهرة الإخبارية: 3 رؤساء أمريكان لدعم مرشحي الانتخابات النصفية في بنسلفانيا

كشف رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية عن تفاصيل جديدة عن الانتخابات البرلمانية الأمريكية مشيرًا إلى أن أمس كان حافلًا واستثنائيًا في تاريخ ولاية بنسلفانيا حيث شهدت الولاية تجمعات لثلاثة رؤساء أمريكان أحدهم حالي والآخران سابقان وهم جو بايدن وباراك أوباما والجمهوري دونالد ترامب الذي لا يزال منافسًا لجو بايدن ومتوقع أن ينافس الانتخابات المقبلة.

وأوضح رامي جبر خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي في نشرة أخبار «القاهرة الإخبارية» أنه اذا حصل الجمهوريون على الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي قد يمهد ذلك الطريق أمام دونالد ترامب لمنافسة بايدن في الانتخابات المقبلة.

رؤساء أمريكا يدعمون المرشحين

ولفت إلى أن دونالد ترامب يدعم «ممت أوز» الشهير بدكتور أوز صاحب البرنامج الشهير في انتخابات مجلس الشيوخ، بينما دعم أوباما المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات وأيضًا جو بايدن دعم مرشحين ديمقراطيين.

بنسلفانيا متأرجحة

ولفت إلى أن بنسلفانيا ولاية متأرجة وليست جمهورية ولا ديمقراطية مؤكدًا أنها قد تكون حاسمة في الانتخابات كما كانت حاسمة في انتخابات عام 2020 بين بايدن وترامب وقد تكون حاسمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.