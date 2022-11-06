تقارير: أمريكا طالبت أوكرانيا سرا إظهار الانفتاح على محادثات روسيا

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة، طالبت أوكرانيا سرا أن تظهر لروسيا انفتاحها على المحادثات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال أولكسندر مارتشينكو، نائب رئيس مدينة «باخموت» شرق أوكرانيا، أمس السبت، إن سكان المدينة يعيشون ظروفا قاسية، مشيرا لوكالة «رويترز» للأنباء إلى أن القوات الروسية تحاول اقتحام المدينة من عدة اتجاهات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مقتل أكثر من 120 مدنيا في «باخموت» منذ بداية الأزمة

كما لفت مارتشينكو، إلى سقوط مدنيين يوميا ما بين قتيل وجريح، مضيفا أن أكثر من 120 مدنيا قتلوا منذ بداية الأزمة في 24 فبراير الماضي.

وتواجه «باخموت»، وضعا إنسانيا متدهورا، التي انخفض عدد سكان المدينة من 80 ألف نسمة قبل الأزمة في 24 فبراير الماضي، إلى 12 ألفا، فيما تفتقد المدينة الكهرباء والغاز والمياه منذ نحو شهرين، وأشار مارتشينكو، إلى أن الشتاء سيكون صعبا على كبار السن.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن «طهران» تكذب بشأن إرسالها عدداً محدوداً من الطائرات بدون طيار «المسيرة» إلى روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس السبت، قالت «طهران»، على لسان وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران، أرسلت عدد محدود من الطائرات بدون طيار «المسيرة» إلى روسيا قبل الأزمة الأوكرانية بأشهر.

مالي: طهران لديها عسكريون بالمناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا

وكان مبعوث «واشنطن» الخاص بإيران روبرت مالي، أشار في وقت سابق، إلى أن إيران، أرسلت عشرات الطائرات بدون طيار لموسكو هذا الصيف فقط، مضيفا عبر «تويتر»، أن ما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن إرسال بلاده عدد محدود منها قبل الأزمة الأوكرانية ليس صحيحا.

وأشار مالي، إلى أن السلطات الإيرانية، لديها أيضا عسكريون بالمناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا، وأوضح المبعوث الامريكي الخاص، أن العسكريين الإيرانيين يساعدون «موسكو» على استخدام الطائرات بدون طيار في استهداف المدنيين.

«كييف»: عواقب التواطؤ ستتجاوز المنفعة التي ستجنيها إيران من دعمها لروسيا

وفي سياق متصل، حذرت السلطات الأوكرانية، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أوليج نكولينكو، من عواقب تواطؤ «طهران» مع «موسكو»، وقال المتحدث الأوكراني، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عواقب التواطؤ ستتجاوز المنفعة التي ستجنيها إيران من دعمها لروسيا.