محاكمة 22 متهما في قضية «داعش العمرانية» بعد قليل

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 22 متهمًا بينهم 10 محبوسين على ذمة القضية، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية».

استكمال المرافعة

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أحمد مصطفى، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم، لاستكمال المرافعة.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، في القضية التي حملت رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017 جنايات أمن دولة، مع المتهم هاني عبدالله «محبوس»، أُحيل إلى محكمة الجنايات، ووجّهت له النيابة أنّه في الفترة من 2015 حتى 7 سبتمبر 2019، تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون.

حيازة أسلحة نارية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أحدث أعمالا تخريبية في البلاد، وقام باقي المتهمين من الثاني وحتي الثامن عشر بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومول المتهمين من التاسع عشر وحتي الثاني والعشرين هذه الجماعة، محرزين أسلحة نارية.

تخريب الممتلكات العامة

كما شرع المتهمين من الثالث وحتى السادس في قتل «محمد طارق» ضابط شرطة، و«محمد صبحي» أحد أفراد الشرطة، فضلًا عن قيامهم بتخريب الممتلكات العامة وسيارات الشرطة.

وبعد انتهاء التحقيقات والأدلة التي جمعتها النيابة العامة ضد المتهمين، وجّهت للأول والثاني العديد من التهم، منها رصد سيارات الشرطة والتخطيط لسرقتها وتخريب ممتلكات عامة وقتل أفراد شرطة، وحيازتهم لأسلحة نارية بنادق وخرطوش ومسدسات.