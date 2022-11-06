تدشين 22 محطة بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع تزامنا مع انطلاق COP27

تستعد وزارة النقل لتدشين الخط الأول من القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)، بإجمالي 22 محطة، خلال الساعات القليلة المقبلة، تزامنا مع بدء فعاليات مؤتمر المناخ COP27 والمنعقد في مدينة شرم الشيخ.

ويجري تنفيذ المشروع للمرة الأولى في مصر، ويمتاز القطار الكهربائي السريع بأنه وسيلة مواصلات حديثة وعصرية وآمنة وسريعة وصديقة للبيئة، كما يجري تنفيذ المشروع وفق المواصفات العالمية.

القطار الكهربائي السريع يوفر استهلاك الوقود

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم تدشين محطات الخط الأول من القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)، تزامنا مع تسيير فعاليات مؤتمر المناخ COP27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي السريع يوفر استهلاك الوقود ويقلل زمن الرحلة، ويقدم خدمات فاخرة لجميع الركاب.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالتوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

مشروع القطار الكهربائي السريع سيربط جميع المدن

وقال وزير النقل، لـ«الوطن»، إن مشروع القطار الكهربائي السريع سوف يربط المدن ببعضها، وسيعمل على تقليل ساعات السفر من المحافظات بعضها ببعض، لافتا إلى أنه شدد على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين القائمين على تنفيذ المشروع، موضحا أن الجميع يعمل من أجل خدمة المواطن.

نجحنا في تحويل مدينة شرم الشيخ للنقل الحضري الذكي

وفي سياق مختلف، أوضح وزير النقل، أن الوزارة نجحت في تحويل شرم الشيخ لأول مدينة مصرية للنقل الحضري الذكي الأخضر المستدام بالكامل في 5 أشهر، لافتة إلى أن المدينة مستعدة بشكل كبير لانطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

وأكد أنه جرى إعداد وتجهيز 120 حافلة لتعمل بالغاز، منها 100 تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و20 تابعة لإحدى الشركات الخاصة.

وبدأت الحافلات العمل في مدينة شرم الشيخ مع بداية قمة المناخ، حيث جرى تركيب الهوية البصرية على جميع الحافلات، كما تم وصول 110 حافلات تعمل بالكهرباء إلى المدينة.