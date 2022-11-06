وزير النقل: مشروع محطة بشتيل تكلفته تصل لـ3 مليارات جنيه.. الدولة لن تدفع منها مليما

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن محطة سكك حديد بشتيل ستكون الأكبر في مصر، وعقب افتتاحها بالكامل ستكون واحدة من أكبر محطات القطارات في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن محطة سكك حديد بشتيل ستكون درة منطقة الجيزة وستضم منطقة خدمات متكاملة وجراج متعدد الطوابق.

جراج يتسع لـ1000 سيارة

وأشار وزير النقل، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر قناة «القاهرة والناس»، إلى أن الرئيس السيسي صدّق على إنشاء جراج متعدد الطوابق بمنطقة سكك حديد بشتيل يتسع لـ1000 سيارة، متابعًا أن الرئيس يهتم دائمًا بالنظر للمنظومة الكاملة ككل، والمنطقة المحيطة وليس المشروع فقط.

وتابع: «نخطط للعمل بمحطة سكك حديد بشتيل أن تضم منطقة خدمات متكاملة للمحطة المركزية تشمل جراج يسع 250 سيارة أسفل المحطة، وجراج يسع 500 سيارة أسفل مجموعة العمارات التي تنفذها وزارة النقل مع شركة حسن علام القابضة، وسنطور المنطقة بالكامل وسيصبح المنظر حضاري ويليق بمنطقة محطة بشتيل».

الوزير: محطة بشتيل ستتكلف بكل منشآتها من 2.5 لـ3 مليارات

وأفاد بأن محطة بشتيل ستتكلف بكل منشآتها من 2.5 لـ3 مليارات، قائلا: «بدأنا بحوالي 2.4 مليار جنيه في البداية ولكن مع زيادة الأسعار ورغم أن الخامات مصرية والعاملين مصريين ولكن ضخامة المشروع والمحطة جعلتنا نصل لـ 3 مليار جنيه تكلفة إنشاء المحطة».

وتابع: «محطة بشتيل ستكون تبادلية بين قطارات الصعيد والمتوجهة للإسكندرية، بنحو 10 خطوط سكك حديد، بجانب الربط مع الخط الثالث للمترو والذي يتوجه مساره لمحور 26 يوليو، ويعمل بالمشروع 7500 مهندس».

محطة بشتيل لن تكلف الدولة مليم

وأضاف أن محطة بشتيل لن تكلف الدولة مليما واحدا، متابعا: «لو رجعنا لمجلس النواب ووجدوا أن الموازنة بها مبلغ وضعته الدولة لإنشاء محطة بشتيل هتحاسب قدام كل الناس، المشروع مقدمته جاءت من استثمار أراضي ومنشآت السكك الحديدية».

واستكمل: «أصبح لدينا شركة لاستثمار أراضي وأصول السكك الحديدية، والشركة محققة مبلغ صافي العام الماضي وصل مليار جنيه».

وأوضح أن الجراجات والمحلات التجارية والإعلانات والعمارات السكنية والمول كلها موارد ترفع أعباء المشروع، وسيفيض لدينا عائد استثماري من مشروع بشتيل، مؤكدا أن شركة أراضي وأصول السكك الحديد تدعم موازنة السكك الحديد بـ 900 مليون جنيه.