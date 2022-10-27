«صندوق التنمية الحضرية»: إنجاز 60% من مشروع تطوير «عواصم المدن»

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنّ نسبة إنجاز مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، تخطت 60%، في 13 محافظة يجري العمل داخلها حاليًا، ويعد واحدًا من أهم المشروعات التي يعمل عليها الصندوق خلال هذه الأيام، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء.

نسب الإنجاز متفاوتة وتختلف من محافظة لأخرى

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن نسب إنجاز مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، متفاوتة أي تختلف نسبتها من محافظة لأخرى، وفقا لطبيعة المحافظة وعدد الأراضي غير المستغلة الموجودة بها.

وأوضح «صديق»، أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، يعد بمثابة مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن استغلال الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لخدمة جميع المواطنين.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية، أن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، يستهدف استغلال الأراضي الفضاء، المملوكة للدولة، ومن ثم إعادة استخدامها بمشروعات في كل القطاعات، وذلك بالإضافة إلى تحقيق التطوير العمراني، في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة، وغير المخططة على مستوى الجمهورية.

جارى العمل داخل 13 محافظة بإجمالي 23 مشروعا

كما أشار «صديق»، إلى أنه جاري العمل داخل 13 محافظة، بإجمالي 23 مشروعا، على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ خطة مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن نسبة إنجاز مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى داخل محافظة الشرقية 80%، وداخل محافظة السويس بلغت نسبة إنجاز 90%.

وأكد «صديق»، أن هناك عدد كبير من المشروعات الجاري العمل عليها خلال هذه الفترة بنسب متقدمة، بينها مشروع تطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة، مشروع تطوير الأسواق العشوائية، ومشروع إحياء القاهرة التاريخية.