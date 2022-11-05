حالة الطقس في شمال سيناء اليوم.. ارتفاع الحرارة 4 درجات

تشهد مدن شمال ووسط سيناء، أجواء مناخية معتدلة نهار اليوم السبت، إذ اختفت الغيوم من سماء المنطقة وبزغت شمس النهار بشكل طبيعي، وارتفعت درجة الحرارة 4 درجات عن مساء أمس.

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، أن درجات الحرارة سجلت اليوم 22 درجة مئوية، مرتفعة عن أمس 4 درجات، وأن مدينة العريش تشهد أجواء مناخية معتدلة.

ومن جهة أخرى، التقى رئيس مجلس مدينة العريش اللواء أسامة العفش، الجهاز التنفيذي بمشاركة شركة المياه والكهرباء والحماية المدنية؛ للعمل على الاستجابة لشكوى المواطنين.

وكلف رئيس المجلس، السكرتير العام بالإشراف على أعمال إدارة الازمات وتم الاستجابة إلى شكوى المواطنين، بجوار فرن القرماني وخلف ليلتي، وذلك لسرعة رفع المياه الراكدة من مخلفات الأمطار التي تساقطت أول أمس.

إزالة مخلفات الأمطار من شوارع العريش

وأصدر رئيس المجلس تعليمات إلى مدير الأزمات، بدفع سيارة كسح إلى المكان، التي قامت بإزالة جميع المخلفات المائية من تلك المناطق، موجهًا باستمرار أعمال التطهير والصيانة لغرف الأمطار بوسط مدينة العريش وشارع البحر.

كما أنه تم العمل بمنطقة الفواخرية وشفط المياه وتطهير غرفة تصريف الأمطار وذلك من خلال سيارة النافوري الخاصة بالصرف الصحي، لمنع ارتداد مياه الصرف على غرفة تصريف الأمطار أمام منازل المواطنين بتلك المناطق.