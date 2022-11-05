«تموين شمال سيناء»: وصول كميات إضافية من الأرز للشيخ زويد والعريش

وفرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، كميات من الأرز والمواد التموينية الأخرى لمدينتي العريش والشيخ زويد.

قالت أماني رسلان مدير التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في بيان، مساء اليوم، إن كميات إضافية وصلت الأسواق والمحال التجارية من الأرز والمواد التموينية الأخرى في مدينتي العريش والشيخ زويد.

كميات إضافية للشيخ زويد والعريش

وأضافت «رسلان»، أنه جرى التنسيق مع التجار والغرفة التجارية على تيسير جميع السلع التموينية بما فيها الأرز بالسعر المحدد للمستهلك 15 جنيها، موضحا أن لا توجد أي زيادة في أسعار الأرز، وتمت على إثر ذلك متابعة وصول الكميات المخصصة إلى كبار التجار وتوزيعها على التجار بالمحال وتجار التجزئة ونصف جملة وتجار الجملة الكبار على أن يكون هامش الربح يسيرا بحيث تصل الكمية للمستهلك دون زيادة.

السعر 15 جنيها في الشيخ زويد

ومن جهة أخرى، أعلن مكتب تموين الشيخ زويد في بيان، أنه جرى تغطية جميع المحال بالمدينة بكميات الأرز التي وصلت وتحديد سعر الكيلو للمستهلك 15 جنيها بدون أي إضافات برغم أن المسافة بين العريش والشيخ زويد تحتاج إلى نقل ومشال، إلا أن التموين والغرفة التجارية تحملت الفروق في الأسعار.

الجدير بالذكر أن مباحث التموين قامت بحملة مكبرة في الشيخ زويد والعريش لملاحقة التجار المحتكرين الذين يبيعون بأسعار زيادة عن السعر المحدد، وأكد قسم التموين والتجارة أن الحملات مستمرة حتى لا تتم أزمة في أي من المواد الغذائية المطلوبة.