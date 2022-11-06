الأرصاد تحذرّ من طقس الأيام المقبلة: أمطار وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة، قائلة إنّ البلاد شهدت الفترة الماضية تلاشي فرص سقوط الأمطار، كما حذّرت من أنّه بداية من الغد تتأثر البلاد بمنخفض في طبقات الجو العليا، يتسبب في ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

سقوط أمطار على هذه المناطق

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الورد»، المُذاع على شاشة «ten»، اليوم، أنّ فرص سقوط الأمطار مستمرة غدا على شمال الوجه البحري والمناطق المطلة على البحر المتوسط، وباقي أيام الأسبوع، لكنها أمطار خفيفة لا تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، وقد تمتد مع منتصف الأسبوع لبعض المناطق الداخلية.

وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة بداية من الغد ستبدأ في الانخفاض تدريجيا بمعدل من درجة إلى درجتين، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى بين 25 إلى 26 درجة مئوية، كما أنّ انخفاض الحرارة يمتد لفترات الليل بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر فالصغرى تصل بين 18 إلى 17 درجة مئوية.

نصيحة للمواطنين

ولفتت إلى أن الطقس خلال فترة النهار يكون بين معتدل إلى مائل للحرارة، وفي فترات الليل يكون مائل للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية، ناصحة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس.