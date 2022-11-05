حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار ونشاط للرياح وشبورة مائية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن توقعات خبراء الأرصاد لحالة الطقس الأيام القادمة، وتحديدًا خلال الفترة من غد الأحد وحتى الجمعة 11 نوفمبر الجاري، فضلا عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد ومنها الشبورة المائية ونشاط الرياح.

حالة الطقس الأيام القادمة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، تكون حالة الطقس الأيام القادمة، مائلة للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والصعيد، وتتباين حالة الطقس خلال الليل، فيكون لطيفا في الساعات الأولى، وتنخفض درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية خلال الأيام القادمة

وتشهد البلاد عددًا من الظواهر الجوية التي تختلف يوميًا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد تساقط أمطار خفيفة بنسبة 30% غدًا على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على نفس المنطقة، وتتكون في الساعات الأولى شبورة مائية.

أما يوم الإثنين، تكون الأمطار خفيفة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما الثلاثاء تكون الأمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

أما خلال الفترة من الأربعاء وحتى الجمعة، تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطع.

درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء حتى يوم الجمعة المقبل كالتالي:

درجات الحرارة الأحد 6 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 27.

درجات الحرارة الإثنين 7 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة الثلاثاء 8 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأربعاء 9 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس 10 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17..

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة الجمعة 11 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.