عرض خاص لـ«تحت تهديد السلاح» بعد تصدره الإيرادات اليوم

ينظم صناع فيلم «تحت تهديد السلاح» عرضًا خاصًا، مساء اليوم، بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعباس أبو الحسن، وذلك بعد انطلاق عرضه بدور السينما يوم 3 نوفمبر الجاري، وتصدر قائمة الإيرادات بشباك التذاكر بأكثر من مليون جنيه.

الفيلم يتصدر إيرادات السينما

وفي الأيام الماضية، حضر أبطال الفيلم مع جمهورهم في دولة الإمارات، من خلال عرض خاص في دبي، وفاجأت إيمي سمير غانم، زوجها حسن الرداد بمشاركته الاحتفال وسط جمهوره دون أن يعرف بوجودها، حيث فوجئ بها ترتدي غطاءًا للرأس وتضع كمامة على وجهها، وبمجرد رؤيتها احتضنها معبرًا عن فرحته بوجودها.

أغنية الفيلم تحقق أكثر من مليون مشاهدة

وتصدرت أغنية «قلب إسود»، وهى الأغنية الدعائية لفيلم تحت تهديد السلاح للفنان بهاء سلطان، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وكسرت حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها اليومين الماضيين، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، توزيع وميكس وماستر جلال حمداوي.

ومن كلمات أغنية «قلب إسود» للفنان بهاء سلطان من فيلم تحت تهديد السلاح:

ما سمعتش أنا عن بني آدم أبدًا بيعض

وإيدي هي اللي اتمدت له

عملها أكتر من مرة بسهولة تخض

وماشي يقول إن أنا قاتله

أبو قلب إسود فحمة

هيجيب منين الرحمة

هعتبره كان دوشه وزيطه في وسط زحمة

والله دي بلاد تتفات له

بدل ما راسه يوطيها يحطها في الأرض

بيبص لي بكل بجاحة

ناقص له كاميرا أنا بتفرج يظهر على عرض

تمثيله فاشل بصراحة أبو قلب إسود فحمة.