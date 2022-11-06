ضبط 1648 قضية تموينية في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1648 قضية تموينية متنوعة.

قضايا حجب السلع الاستراتيجية

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 4 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 29.800 طن أرز أبيض ومكرونة و10 أطنان دقيق أبيض «عيني»، كما تم ضبط 483 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية ومواد بناء، بمضبوطات بلغ حجمها 35 طن أسمنت و4250 طن دقيق أبيض «عيني» و63,915 طن سكر حر وفول وأرز أبيض وزيت طعام وطحينة وأسمدة وأعلاف ومواد لاصقة و150 قطعة بطارية وإطارات سيارات و6691 عبوة سجائر.

كما تم ضبط 734 قضية في مجال مخالفات المخابز، عبارة عن 14 قضية دقيق بلدي مدعم «مستندي وعيني»، و275 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و210 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و235 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 4,900 طن دقيق بلدي مدعم «مستندي» و400 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم «عيني»، وكذا ضبط 15 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 360 إسطوانة بوتاجاز، وسلع غذائية بلغت 113,265 طن «مستندي - عيني»، بينها 14,250 طن دقيق أبيض «عيني»، و93,715 طن سكر حر ومكرونة وفول وأرز أبيض وزيت طعام وطحينة وأسمدة وأعلاف.

ضبط مواد بناء بدون مستندات

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 150 قطعة بطارية وإطارات سيارات و360 إسطوانة بوتاجاز و6691 عبوة سجائر و35 طن أسمنت، وتضمنت ضبط مالك مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها 30 طن أسمنت بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، كما تم ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها 10 أطنان سكر حر بدون بيانات، مع عدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت 157,900 طن أرز شعير، كما تم ضبط

ضبط أجهزة تنبيه محظور تداولها

وفيما يخص رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط 1 قضية بمضبوطات بلغت 13 قطعة ضوئية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.