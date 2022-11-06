«التنمية المحلية»: مبادرة «مشروعي» تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل

قال المهندس ياسر عبد الوهاب مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة «مشروعي» التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مجموعة من البنوك، تستهدف تحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير فرص عمل للشباب، وتوفير قروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال التركيز على المدن والقرى والمراكز والنجوع.

أهمية توفير فرص العمل للشباب اقتصاديًا واجتماعيًا

وأضاف «عبد الوهاب» في لقاء مع الإعلامية أية جمال الدين مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc »، أن توفير فرص للعمل للشباب يسهم في خفض معدلات البطالة، وكذلك زيادة دخل الأسر لأصحاب هذه المشروعات أو العاملين بها، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

مبادرة «مشروعي» تستهدف تحويل القرى والمراكز من مناطق مستهلكة إلى مناطق منتجة

وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصعيرة والمتوسطة، أن مبادرة «مشروعي» تستهدف تحويل القرى والمراكز من مناطق مستهلكة، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم التحول إلى قرى منتجة.

مبادرة «مشروعي» تحقق التنمية الشاملة

وأشار «عبد الوهاب» إلى أن تحقيق مفهوم التنمية الشاملة يتطلب الحد من المشكلات التي تواجهها الفئات محدودة الدخل، من خلال العمل على رفع مستوى هؤلاء الأفراد الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى تقليل معدلات البطالة، فضلًا عن تعظيم من قيمة التنمية بالمشاركة بين أجهزة الدولة.