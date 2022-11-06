حبس 19 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 19 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

حملات موسعة علي تجار المخدرات بالقليوبية

وشنت أجهزة مكافحة المخدرات بالقليوبية، حملة موسعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية؛ لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.

تفاصيل ضبط 19 متهما بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 19 متهما، بينهم 7 لهم معلومات جنائية.

كما نجحت الحملة في تنفيذ 7549 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 9 قطعة سلاح ناري وأبيض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

من جانبه، قال أحمد داود المحامي لـ«الوطن»، إن عقوبة حيازة وشراء ونقل وتداول المواد المخدرة بقصد الاتجار بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا في قانون العقوبات، تكون ما بين السجن والإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه وفق نصوص القانون المصري.