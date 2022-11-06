سامح شكري: تغير المناخ أصبح خطرا واقعا يهدد حياة البشر في كل مكان

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر عازمة على مواصلة مسيرة مكافحة التغيرات المناخية، موضحًا: «لنجعل من مؤتمرنا هذا نقطة فارقة وعلامة مميزة على طريق طويل، لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل لنضمن وصوله إلى وجهته النهائية».

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop 27: «ولنجدد العهد، ونرفع الطموح، وننتقل بجدية نحو التنفيذ وتعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف، من خلال التعامل الفعّال مع أكبر تحدٍ يواجه البشرية في الوقت الحالي».

وتابع بأن الشواهد كافة تؤكد بغير شك ولا جدال أن تغير المناخ أصبح خطرا واقعا يهدد حياة البشر في كل مكان وبالأشكال كافة، وأن العلم يؤكد بشكل قاطع أن نمط التنمية الذي سارت عليه البشرية منذ الثورة الصناعية وحتى وقت قريب لم يعد قابلا للاستدامة، وأن الاستمرار على هذا النحو دون تغيير جذري سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة بأكثر مما يتحملها جيلنا.