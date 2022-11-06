«التضامن»: تسليم 1410 رؤوس ماشية للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، أنه بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، جرى تسليم 1410 رؤوس ماشية بقرى ومراكز محافظة الدقهلية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك على مدار الأعوام السابقة.

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، في بيان، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي؛ للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

المتابعة الشهرية لرؤوس المواشي

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، إن مكتب مشروعات الأورمان بالدقهلية يقوم بالمتابعة الشهرية لرؤوس المواشي والتأكد من وصول التغذية الشهرية، وكذلك توفير المتابعة الطبية؛ لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، حيث أنها تعتبر مصدر الرزق الدائم والدخل الثابت لهم

وأضاف «شعبان»، أنه جرى اختيار الحالات المستفيدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، والطب البيطري بالدقهلية.

تسليم رؤوس المواشي وتقديم التغذية الكاملة

وأوضح أنه مع تسليم رؤوس المواشي، تم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث تم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية.

ولفت إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.