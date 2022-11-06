حبس المتهم بتهريب وترويج المخدرات في السويس 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس متهم بتهريب المواد المخدرة وترويجها بالسويس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة وإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

وتبين من التحقيقات أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، ومقيم بالقاهرة وبني سويف، وقام بتهريب مواد مخدرة بغرض ترويجها على العملاء بالمحافظة عن طريق استخدام سيارة نقل تخصه.

ضبط المتهم بحوزته مخدرات

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته 1500 طربة مخدر حشيش إجمالي وزنها 150 كيلوجراما ومخدرهيدرو يزن 50 كيلو جراما داخل مخزن صندوق السيارة الأمامي، واعترف المتهم بما نسب إليه من اتهامات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبه تهريب المخدرات

وحول عقوبة تهريب المخدرات، أوضح المحامي أيمن محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، نصت على أنه يعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف «محفوظ»، أنه تنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام أحياناً.