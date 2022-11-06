مصر تتسلم رئاسة COP27 من رئيس قمة جلاسكو

سلمّ رئيس قمة جلاسكو COP26، ألوك شارما، رئاسة مؤتمر المناخ COP27 إلى مصر، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ cop27 في شرم الشيخ.

انطلاق فعاليات COP27

ورحب السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بالحضور في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، قائلا: «أهلا ومرحبا بكم في الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ».

وتابع: «اسمحوا لي أن أبدأ مهامي كرئيس للمؤتمر، بأن أتقدم إليكم جميعا بالشكر والعرفان على الثقة التي منحتموها لبلدي مصر، والتي عكسها اختياركم لها لاستضافة هذا الحدث الدولي الأهم والأكبر على الإطلاق، وانتخابكم لي لتولي هذه المسؤولية الجسيمة التي أطّلع بها وكلي ثقة في أنّ مصر ستجد منكم كل الدعم والتأييد لنمضي معا نحو تحقيق ما نصبو إليه، وأؤكد لكم أنّ مصر لن تدخر جهدا في هذا السبيل».