رئيس قمة جلاسكو يشيد بتنظيم COP27: جهود مصرية كبيرة لاستضافة الحدث

قدّم رئيس قمة جلاسكو COP26، ألوك شارما، الشكر على حفاوة الترحيب في شرم الشيخ التي تستضيف قمة المناخ، قائلا إنّ الجميع يدرك الجهود المترتبة على استضافة مؤتمر من هذا النوع، وعدد الأشخاص الذين عملوا لنصل إلى هنا الآن.

افتتاح قمة المناخ COP27

وأضاف شارما، خلال كلمته في الجلسة الإجرائية لمؤتمر COP27، أنّه بعد انتهاء رئاسة الممكلة المتحدة، أود أن أفكر معكم حول ما حققناه معا في جلاسكو، وما حصل منذ شغلنا منصب الرئاسة، متابعا أنّ نوفمبر 2021، شهد اجتماع العالم بمؤتمر الأطراف بدورته الـ26، وسط جائحة مستمرة، غير أنّ القادة أقروا أنّه رغم الاختلافات، إلا أنّ التعاون فيما يخص البيئة من ضمن مصالحنا الذاتية، وبفعل هذا التعاون تم التوصل إلى ميثاق جلاسكو بشأن المناخ، ونجحنا في تحقيق إنجاز تاريخي مفعم بالأمل.

إنجازات قمة جلاسكو COP26

وأضاف رئيس قمة جلاسكو COP26، أنّ العالم شهد تحقيق تقدم ملحوظ بمجال الوقود الأحفوري واتفاق باريس، وتعهدنا بمضاعفة التمويل، وجرى توفير التمويل، معربا عن أمله في حدوث تقدّم ملموس بالقمة التي تستضيفها مصر.

وتابع شارما، أنّ كل طرف في الاتفاقية وافق على إعادة النظر في أهداف الحد من الانبعاثات بحلول عام 2030 باتفاقيات باريس، مضيفا: «أُريد أن أذكر الدول الـ29 التي وافقت، حيث تمكنا معا من تحقيق تقدم خارج غرف التفاوض بالتزامات مع قطاع الأعمال والتمويل والخيرين، وبفضل الأعمال التي نفذناها معا وصلنا إلى أهدافنا، وهو الإبقاء على 1.5 درجة ارتفاع في درجة حرارة الأرض.