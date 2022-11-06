مجالات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. أهمها التعليم والطاقة المتجددة

تسعى مصر لإقامة شراكات مع بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي في مشروعات الطاقة المتجددة، ومن المفترض أن يكون مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ COP27 بوابة لتلك الشراكة، حيث سيشهد حضور عدد كبير من أبرز قادة وزعماء العالم.

وأكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمة ألقاها في القمة الاقتصادية العربية الثانية، التي عقدت في لندن، عمق العلاقات العربية البريطانية، وأهميّة تعزيز هذه العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في ضوء المتغيّرات الجارية على المشهد العالمي.

إقامة شراكة استراتيجية بين بريطانيا ومصر

واقترح أمين عام الاتحاد خلال اللقاء، إقامة شراكة استراتيجية بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية وبريطانيا، من خلال إقامة مشاريع استثمارية ضخمة في عدد من القطاعات المهمة والواعدة، سواء في الاقتصاد المنخفض الكربون خصوصًا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كذلك في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والضيافة والعقارات والنقل واللوجستيات وغيرها من القطاعات الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى الشراكة في الصناعات القائمة على التكنولوجيا الناشئة الجديدة.

شراكة في مشروعات الطاقة مع دول الاتحاد الأوروبي

أمّا فيما يتعلق بالشراكة المصرية في مشروعات الطاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، قال مجلس الوزراء المصري إن استراتيجية مصر الخضراء للهيدروجين، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة (AUSDE)، تسعى إلى مساعدة مصر في المساهمة بنسبة 8% من سوق الهيدروجين العالمي.

ومن جهتها اعتبرت البارونة إليزابيث سايمونز، رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية وعضو مجلس اللوردات، أنّ قطاعات الطاقة والتعليم والصحة تقدم فرصًا واسعة للتعاون بين بريطانيا ومصر، موضحة أنّ أحد أبرز القطاعات التي تتميز بها بريطانيا وتسعى لتعزيز التعاون مع مصر هو مجال الطاقات المتجددة، وخاصة سبل توليدها. كما أنّ قطاع التعليم هو مجال بارز آخر للتعاون، عبر تبادل المعرفة لتزويد الشباب بالكفاءات المناسبة للوظائف الجديدة، المعتمدة بشكل كبير على تقنية المعلومات.