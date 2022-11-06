وكيل «خارجية الشيوخ»: تنظيم مصر لقمة المناخ يؤكد مكانتها الإقليمية والدولية

أشادت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب «حماة الوطن»، بالجهود التي تبذلها مصر لتنظيم قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ.

وقالت الدكتورة سماء سليمان، إن أنظار العالم تتطلع إلى مصر اليوم في افتتاح قمة المناخ، على كل المستويات، لاسيما وأنه يمثل دلالات كثيرة منها التأكيد على مكانة مصر الإقليمية والدولية والاعتراف الدولي بما حققته مصر من نهضة اقتصادية وأمنية واستقرار، إذ سجلت مصر «صفر عمليات إرهابية» في الداخل منذ 3 أعوام.

نجاح مصري في تنظيم قمة تغير المناخ

وأشارت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لـ «الوطن»، إلى المشاهدات الأولية لجلسة إجراءات قمة المناخ التي انطلقت صباح اليوم، أوضحت قدرة مصر في تنظيم وتأمين مؤتمر بهذا الحجم والأهمية ومستوى وعدد الحضور، لافتة إلى أن أجندة المؤتمر تشمل مجالات كثيرة وطيدة الصلة بالتغير المناخي منها: التمويل والعلم والشباب والمجتمع المدني والنوع الاجتماعي والطاقة والمياه والطاقة وإزالة الكربون والتنوع البيولوجي.

مخرجات مؤتمر تغير المناخ

وشددت النائبة الدكتورة سماء سليمان، على أهمية مخرجات القمة، من ممثلي الحكومات والشركات والمبتكرين لتبادل خبراتهم وأفكارهم لنشر الوعي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وتابعت: «كل الآمال معقودة على إمكانية بناء التحالفات والتعاون في المستقبل، من أجل إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية».

مصر تتسلم رئاسة الدورة 27 لتغير المناخ

وتسلمت مصر رسميا، رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ CPO 27، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ.