استشاري بيئة: استثمار دولار واحد في الاقتصاد الأخضر يدر 4 أضعاف فوائد

انطلقت اليوم فاعليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27، في مدينة السلام شرم الشيخ، بحضور كبير وبرئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، إذ يعتبر هذا الحدث هو الأكبر عالميًا، ويستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية.

ووفقا لما أعلنته الأمم المتحدة، فإن العالم في أمس الحاجة إلى نظام مالي جديد لمواجهة مخاطر المناخ، إذ يجب على العالم بناء نظام مالي جديد ومستدام سيوفر التمويل لمبادرات وابتكارات القطاع الخاص، الذي يمتلك بدوره القدرة على تضخيم فعالية السياسات المناخية للحكومات ويشمل ذلك الجهود المتزايدة لإدراج المخاطر المناخية في صنع القرار، مثل ما تقوم به فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المتعلقة بالمناخ.

وقال ماهر عزازي، استشاري البيئة والطاقة وتغير المناخ، إن البنك الدولي أكد أنه يمكن للبلدان النامية أن تخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2050، إذا استثمرت في المتوسط ​​1.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في العمل المناخي، مشيرا الى أن 1.4% ليس بالرقم الكبير اذا تم توجيهه من قبل تلك الدول لمواجهة التغيرات المناخية.

العالم يحتاج الى 90 تريليون دولار للتحول إلى اقتصاد أخضر

وأضاف "عزازي" لـ"الوطن"، أن هذه الاستثمارات يمكن تعويضها، موضحًا أن الدراسات تؤكد أن الاستثمارات في العمل المناخي يساعد فى بناء اقتصاديات مستدامة، موضحا أن البنك الدولي أكد في تقارير سابقة قبل جائحة كورنا، أن العالم سيحتاج العالم إلى استثمارات تصل إلى 90 تريليون دولار بحلول عام 2030، للتحول إلى اقتصاد أخضر، مشيرا إلى أن هذا التحول سيكون سببا فى توفير فرص عمل ووظائف جديدة ومختلفة، وأن التقرير يؤكد أنه إذا تم انفاق دولار واحد فقط في التنمية المستدمة والاقتصاد الأخضر سيوفر 4 دولارات أخرى على الدولة التى قامت بذلك.

20 دولة مسؤولة عن 34% من انبعاثات الاحتباس الحراري

ووفقا لما أعلنه البنك الدولي، فإن هناك نحو 20 دولة حول العالم مسؤولة عن 34% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ تشمل تلك الدول الأرجنتين، بنغلاديش، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، الصين، مصر، غانا، العراق، الأردن، كازاخستان، ملاوي، مالي، موريتانيا، المغرب، نيبال، النيجر، باكستان، بيرو، الفلبين، رواندا، جنوب أفريقيا، تركيا، فيتنام.