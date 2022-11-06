ممثلة أوكرانيا في COP27: تغير المناخ تحدٍ عالمي يتطلب تعاون جماعي لمواجهته

قالت ممثلة أوكرانيا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، إنّ تغير المناخ تحدٍ عالمي يستدعي التعاون بين دول العالم كافة، مشيرةً إلى أنّ الاتفاقية الإطارية واتفاقية باريس صكوك فريدة من نوعها، تمثل التعاون في مجال تغير المناخ.

انطلاق فعاليات COP27

وأضافت ممثلة أوكرانيا في COP27، خلال كلمتها في قمة المناخ: «أوكرانيا تواجه عملية عسكرية غير مسبوقة من قبل روسيا، سيكون لها آثار على أوكرانيا والقارة الأوروبية والعالم أجمع».

وأوضحت أنّ العملية العسكرية التي تشهدها أوكرانيا، تحد مصداقية اتفاق باريس، وتحد حقوق بلادها في التنمية وقدرتنا على التصدي لتحديات تغير المناخ، كما تقوّض المبادئ الأساسية للتعاون الدولي.