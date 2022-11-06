ممثلة أوكرانيا في COP27: تغير المناخ تحدٍ عالمي يتطلب تعاون جماعي لمواجهته
كتب:
شريف سليمان
01:07 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
ممثلة أوكرانيا في COP27
قالت ممثلة أوكرانيا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، إنّ تغير المناخ تحدٍ عالمي يستدعي التعاون بين دول العالم كافة، مشيرةً إلى أنّ الاتفاقية الإطارية واتفاقية باريس صكوك فريدة من نوعها، تمثل التعاون في مجال تغير المناخ.
انطلاق فعاليات COP27
وأضافت ممثلة أوكرانيا في COP27، خلال كلمتها في قمة المناخ: «أوكرانيا تواجه عملية عسكرية غير مسبوقة من قبل روسيا، سيكون لها آثار على أوكرانيا والقارة الأوروبية والعالم أجمع».
وأوضحت أنّ العملية العسكرية التي تشهدها أوكرانيا، تحد مصداقية اتفاق باريس، وتحد حقوق بلادها في التنمية وقدرتنا على التصدي لتحديات تغير المناخ، كما تقوّض المبادئ الأساسية للتعاون الدولي.