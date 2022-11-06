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«الدفاع الروسية» تسقط 17 طائرة مسيرة أوكرانية.. وكييف تقصف سدا في خيرسون

كتب:

عمرو حسني
02:00 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، في خبر عاجل أنّ مستوى الإشعاع في زابوريجيا طبيعي على الرغم من محاولات أوكرانيا لاستهداف محيط المحطة بأكثر من 15 قذيفة مدفعية، مؤكدًا إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية.

مقتل 570 جنديا أوكرانيا 

وأكدت الوزارة، في خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز» عربية، قبل قليل، مقتل نحو 570 جنديًا أوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مبينًا في الوقت ذات تعرض سدّ كاخوفكا في منطقة خيرسون إلى أضرارٍ إثر ضربة أوكرانية.

تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على العالم

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، نهاية فبراير الماضي، وتسببت في ارتفاع أسعار السلع والطاقة؛ لأن الدولتين الأبرز في تصدير السلع الغذائية والطاقة مثل الغاز والنفط وسط عقوبات اقتصادية متبادلة بين روسيا من جهة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

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بقلم عمرو حسني