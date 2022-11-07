حظك اليوم برج العقرب الاثنين 7-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج العقرب بهدوئه فهو شخص يحب التركيز في حياته فقط ولا يسعى للحصول على معلومات أو معرفة أشياء حوله عن الآخرين مما يجعله في سلام نفسي معظم الأوقات، كما أنّه شخص طيب القلب ويتعرض للعديد من الخيبات والخزلان ممن حوله، وعندما يحب، يكون بعقله أكثر من قلبه ويعطي كثيرا ويعبر عن مشاعره بأفعاله وليس بالأقوال.

وفيما يلي، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن».

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

تجد الأجواء مناسبة ومميزة لفعل ما تريد وتصلح الأمور مع محبوبك جيدا، وفق حظك اليوم وإذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر يتواجد في مواجهة برج مواليد برج العقرب، ما يتطلب منهم الصبر والهدوء والتمهل فاليوم غير مناسب للتسرع بشان توقيع أي عقود أو أوراق، وذلك على الصعيد المهني، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.