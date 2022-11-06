سعر الأرز في الدقهلية.. الكيلو جرام يبدأ من 12 جنيها و«الشيكارة» بـ120

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، فتح منفذ لبيع الأرز الأبيض البلدي للمواطنين بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بسعر يتراوح بين 12 و13 جنيهًا للكيلو جرام، بينما يبدأ سعر الشيكارة زنة 10 كيلو جرامات من 120 جنيهًا، إلى 130 جنيهًا.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، فتح منفذ لبيع الأرز الأبيض البلدي للمواطنين بديوان عام المحافظة، «مدخل 3»، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية كافة احتياجات المواطنين في كافة القطاعات وتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

توفير سلعة الأرز الأبيض بسعر مخفض

ويشرف على تجهيز المنفذ ومتابعة العمل به وتوفير الأرز للمواطنين كل من: السيد دايرة وكيل وزارة التموين وعصام حجاج مدير عام متابعة مكتب المحافظ، من أجل توفير سلعة الأرز الأبيض بسعر مخفض لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

توفير كميات تكفي احتياجات المواطنين

وناشدت المحافظة في بيانها جميع المواطنين بالذهاب إلى المنفذ لشراء كافة احتياجاتهم، مؤكدة على توافر كميات كبيرة من هذه السلعة المهمة ما يكفي احتياجات مواطني المحافظة.