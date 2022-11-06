مجلس الذهب: تخارجات عالمية من صناديق التداول بالبورصات

قال مجلس الذهب العالمي، إن حيازات الصناديق المتداولة في البورصات العالمية من الذهب واصلت انخفاضها الشهري السادس على التوالي في أكتوبر، حيث بلغت 3.490 طن (184 مليار دولار أمريكي) في نهاية الشهر، وأدت الخسارة البالغة 59 طناً (3 مليارات دولار أمريكي) خلال الشهر إلى قلب أداء صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب منذ بداية العام إلى صافي التدفقات الخارجة، حيث انخفض المعدن بمقدار 52 طناً (785 مليون دولار أمريكي) على مدار العام.

الصناديق في أمريكا الشمالية

بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي، قادت الصناديق في أمريكا الشمالية التدفقات العالمية إلى الخارج، مدفوعة على الأرجح بارتفاع العوائد وقوة الدولار، ودفعت الأموال المدرجة في المملكة المتحدة التدفقات إلى الخارج في أوروبا، حيث خيَّم الاضطراب السياسي والاقتصادي على معنويات السوق.

ارتفاع احتياطيات البنوك المركزية

ولفت إلى أن ارتفاع احتياطيات الذهب الرسمية العالمية المعلن عنها بالبنوك المركزية بمقدار 30 طناً في سبتمبر وفقاً للبيانات المتاحة، وكانت تركيا مرة أخرى أكبر مشترٍ، حيث أضافت 11 طناً أخرى خلال الشهر، وكانت أوزبكستان (9 أطنان) وكازاخستان (7 أطنان) والهند من بين المشترين البارزين الآخرين في أكتوبر.

طلب متواضع في الصين

وأشار «المجلس» إلى أن الطلب في الصين على الذهب تأثر بسبب عودة فيروس كورونا، بينما ظل في الهند قوياً بسبب بدء المهرجانات وحفلات الزفاف، بينما في أوروبا من المتوقع استمرار الطلب على السبائك بسبب ارتفاع التضخم، وفي الولايات المتحدة، سجَّلت مبيعات السبائك 1% أقل هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.