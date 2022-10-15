المركز القومي لثقافة الطفل يحتفل بيوم العصا البيضاء

احتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بيوم العصا البيضاء، اليوم، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، بورشة للتدريب على كيفية استخدام العصا البيضاء، قدمتها الدكتورة شريفة مسعود، وجمعية المرشدات المركزية المصرية بقيادة القائدة سامية يعقوب، التابعة لوزارة الشباب والرياضة بحضور لجنة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة فرع القاهرة برئاسة القائدة حنان هريدي، والقائدة ناهد بدير المفوض العام، والقائدة أمانى فتحى قائدة اللقاء.

وبدأ الاحتفال، بتقديم مجموعة من المسابقات والجوائز قدمها محمد عادل عبد الغني، ثم تم عمل ورشة «سر البطولة» للسيناريست وليد كمال، الذي تحدث عن بطل من أبطال مصر الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، وكيف استطاع تحقيق البطولة والسر وراء ذلك.

مجموعة متنوعة من ورش الفنون

أعقب الورشة، تقديم مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية منها ورشة صلصال وورشة اكسسوارات، ثم قدم فريق «بنكمل بعض» من أبناء الحديقة الثقافية ذوي الهمم عروض فنية أسعدت الحاضرين، ثم قدم أطفال مدرسة النور والأمل من البنات المكفوفات عروض غناء وعزف وإنشاد ديني تفاعل معها الجميع، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، بقيادة شريفة الأنصاري أستاذة ومدربة الموسيقى بمدرسة النور والأمل التي قامت بالعزف على الأورج بمصاحبة الفتيات.