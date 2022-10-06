رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بذكرى أكتوبر بأغنيات حكايات الانتصارات

كتب:

إلهام زيدان
01:01 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل

الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بذكرى نصر أكتوبر المجيد، على مدار شهر أكتوبر بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية، يبدأها اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022.

وأُذيعت مجموعة من الأغاني الوطنية من إنتاج المركز على جميع المنصات الإلكترونية، منها قناة اليوتيوب الخاصة بالمركز، والصفحة الرسمية على «فيس بوك»، والموقع الإلكتروني منها:

1- أوبريت «حكايات انتصار» كلمات الشاعر سامي شاكر، ألحان وتوزيع الفنان وائل عوض، غناء كورال «سلام»، رؤية وإخراج الفنان جلال الدين جمال.

2- أغنية «انتباه» كلمات الكاتب محمد ناصف، ألحان وتوزيع الفنان وائل عوض، غناء كورال «سلام»، رؤية وإخراج الفنان جلال الدين جمال.

3- أغنية «مصر تستحق» كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ألحان وتوزيع الفنان وائل عوض، غناء كورال «سلام»، رؤية وإخراج الفنان جلال الدين جمال.

اقرأ المزيد:

قصور الثقافة تطلق برنامجا لترسيخ قيم المواطنة بالمنيا لتوعية الشباب

وزيرة الثقافة: «نبحث طرق علاج المؤرخ أحمد كمالي على نفقة الدولة»

«قصور الثقافة»: عروض للأوبرا والفنون الشعبية في شوارع شرم الشيخ خلال cop 27

وزيرة الثقافة تشهد حفل تخرج دفعتين من طلاب معهد الموسيقى العربية

الانتهاء من تجهيز 16 قاعة عرض سينمائي بقصور الثقافة بالتعاون مع «المتحدة»

وزارة الثقافة تطلق فعاليات مهرجان المنيا للموسيقى والغناء

وزارة الثقافة تعلن الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع من 8-14 أكتوبر
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.