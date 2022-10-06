«القومي لثقافة الطفل» يحتفل بذكرى أكتوبر بأغنيات حكايات الانتصارات

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بذكرى نصر أكتوبر المجيد، على مدار شهر أكتوبر بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية، يبدأها اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022.

وأُذيعت مجموعة من الأغاني الوطنية من إنتاج المركز على جميع المنصات الإلكترونية، منها قناة اليوتيوب الخاصة بالمركز، والصفحة الرسمية على «فيس بوك»، والموقع الإلكتروني منها:

1- أوبريت «حكايات انتصار» كلمات الشاعر سامي شاكر، ألحان وتوزيع الفنان وائل عوض، غناء كورال «سلام»، رؤية وإخراج الفنان جلال الدين جمال.

2- أغنية «انتباه» كلمات الكاتب محمد ناصف، ألحان وتوزيع الفنان وائل عوض، غناء كورال «سلام»، رؤية وإخراج الفنان جلال الدين جمال.

3- أغنية «مصر تستحق» كلمات الشاعر خالد تاج الدين، ألحان وتوزيع الفنان وائل عوض، غناء كورال «سلام»، رؤية وإخراج الفنان جلال الدين جمال.