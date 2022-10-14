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القومي لثقافة الطفل يطلق ورشتين في «فن الكتابة المسرحية»

كتب:

إلهام زيدان
02:09 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
محمد ناصف- رئيس المركز القومي لثقافة الطفل

محمد ناصف- رئيس المركز القومي لثقافة الطفل

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن إطلاق ورشة تعليم «فن الكتابة المسرحية»، للأطفال من سن 5 إلى 18 سنة، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بإدارة الباحثة ولاء محمد.

ويحاضر في الورشة كل من السيناريست والكاتب المسرحي وليد كمال، والكاتب الكبير أحمد زحام ورشتين على التوالي، حيث يبدأ السيناريست وليد كمال الورشة الأولى بدء من الجمعة 21 أكتوبر، ثم يبدأ الكاتب الكبير أحمد زحام الورشة الثانية في شهر نوفمبر المقبل.

فن الكتابة المسرحية

وأوضح الكاتب محمد ناصف رئيس المركز في بيان صحفي أن ورشة فن الكتابة المسرحية نظرية وتطبيقية حيث يتم تدريب الأطفال على اختيار الفكرة وابتكار الشخصيات وكتابة الصراع ومن ثم الذروة ونهاية القصة، مع التدريب على فن الكتابة المسرحية لما له من خصوصية تميزه عن باقي الفنون الأخرى.

طرق وخطوات الاشتراك في الورشة 

وأضاف أن الورشة مجانية، ويتم الاشتراك فيها عبر رسائل الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على الفيسبوك من خلال مسئول إداري لكل ورشة، بهدف تثقيف الأطفال وتهيئتهم للتقديم في جائزة الدولة للمبدع الصغير التي تقام برعاية السيدة انتصار السيسي من أجل اكتشاف ورعاية وتنمية مواهب أطفال مصر.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.