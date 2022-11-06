مدير مشروع «لندن كاب» لقناة الحياة: متواجدون بالسوق المصرية منذ 2010

قال شريف رأفت، مدير عمليات مشروع لندن كاب، إن المشروع بدأ في مصر منذ عام 2010 ثم تطور مع الوقت، حتى تمت الاستعانة مؤخرا، بالسيارات العاملة بالكهرباء في عام 2019، «إحنا موجودين في السوق المصرية من 2010 وحتى الآن».

رأفت: يستطيع المواطن استخدام السيارة على مدار الساعة

وأضاف «رأفت»، خلال تقرير نشره برنامج «COP 27»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المشروع يعمل في الكثير من المحافظات، كالقاهرة والجيزة وشرم الشيخ والغردقة، حيث يستطيع المواطن استخدام خدمة المشروع على مدار الساعة في كل تلك المحافظات.

رأفت: طلب العربية بيتم بكذا طريقة

واستطرد: «طلب العربية بيتم بكذا طريقة، أسهل حاجة عن طريق الموبايل أبلكيشن، والعميل بينزل على تليفونه وبيبدأ يطلب الخدمة عن طريقه، وعندنا كول سنتر يعمل على مدار الساعة، ولو حد عايز يطلب عن طريق الويب سايت بردو متاح».

فيما أوضح يوسف عجيز، مدير تطوير الأعمال بمشروع لندن كاب، أن المشروع يوفر للعميل استخدام السيارة من وجه إلى أخرى، ويخدم المشروع مطار شرم الشيخ والغردقة والقاهرة الدولي، وبالتالي فيوفر المشروع للعميل سهولة ويسرا في التحرك من المطار إلى أي نقطة يختارها.

وتابع: «عندنا سيارات كهربائية بعدد يكفي مؤتمر المناخ الحالي، وفي القاهرة العربيات الكهرباء هتغزوا القاهرة، والعربية مصنعة خصيصا لتكون سيارة لنقل الركاب وليست للاستخدام الشخصي، والعربية فيها رفاهية وفخامة وكل ما يطلبه العميل».